Paola Turani, la più amata: per l'influencer è un “momento d'oro”

Paola Turani è stata, infatti, scelta da Bluespirit come sua nuova ambasciatrice. Modella e influencer, è il nuovo volto a partire da questa stagione autunno inverno 2023 del marchio di gioielli preziosi, interprete della tradizione orafa italiana. Sarà lei, infatti, la protagonista delle "Storie Preziose" da vivere e condividere con le collezioni del brand, creazioni esclusive, che donano luce a chi le indossa, coniugando memoria e innovazione con uno stile sempre accurato. Si tratta di gioielli in oro 18 carati, con diamanti e pietre preziose o in argento, dal design moderno e raffinato. Proposte dedicate e da dedicare a tutti i momenti speciali della vita, ai sentimenti importanti da celebrare, rivivere e ricordare.



Inoltre, per la nuova stagione, Bluespirit presenta un’ampia proposta di gioielli preziosi (e accessibili) per brillare in tutte le occasioni con naturale eleganza. "Must-have", la nuova capsule collection Desideri: un’edizione limitata dedicata proprio a Paola Turani. Il design minimal e contemporaneo, con montature in oro 18 carati, esalta la luminosità delle pietre naturali (ametista, citrini e topazi bianchi) dalle tonalità fresche e visivamente rilassanti. Gioielli che diventano un inno alla spensieratezza e alla joie de vivre, espressione della femminilità discreta di chi ama vivere intensamente e senza eccessi ogni istante prezioso della vita.



La luce dei diamanti e la sapiente lavorazione di rubini e topazi, proposti nelle tonalità rosa e blu, si abbinano all’oro 18 carati per illuminare orecchini, pendenti, anelli e bracciali. Alle montature più classiche si alternano modelli contemporanei, declinati nelle versioni in oro bianco o giallo per esaltare un’eleganza quotidiana. L’argento si unisce alle gemme colore o ai cristalli, per impreziosire ogni look con un tocco easy-chic. I gioielli Bluespirit, inoltre, sono certificati RJC (Responsible Jewellery Council), che verifica la provenienza di oro, diamanti e pietre preziose secondo i più alti standard di sostenibilità.