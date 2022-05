Orologi: il modello dal design vintage che omaggia l'aviazione

Resistente e affidabile, richiama i dettagli che lo hanno reso un "must have" per gli appassionati della storia militare e per i collezionisti. Scopriamolo più da vicino.

FEDELE ALLE ORIGINI

due contatori allineati orizzontalmente

cronografo meccanico a carica manuale

riferimento all’uso storico del modello

- Il nuovo Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph di Hamilton è caratterizzato da dettagli autentici come i, che misurano minuti e secondi correnti, cassa 40 mm leggermente asimmetrica e quadrante nero con finitura perlage e texture a grani che ricorda i cockpit degli aerei d'epoca. È animato dal movimentoH-51-Si con spirale in silicio e assicura fino a 60 ore di riserva di carica. Le sfere bianche laccate e uno strato di Super-LumiNova®, come nei modelli originali della RAF, celebrano la tradizione del Pilot Pioneer. Anche l’ispessimento della parte destra della cassa, progettato per proteggere la corona e i pulsanti, e il vetro bombato con doppio trattamento antiriflesso sono un chiaro, pensato come strumento di aviazione.