NBA All Star 2022, la collezione per veri appassionati di basket

È uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il weekend in cui tutte le star del basket Usa si sfidano in una tre giorni di gare spettacolari. Si tiene a partire da questo venerdì, 18 febbraio, a Cleveland, 25 anni dopo l'ultima volta in Ohio. Prende il via, fino a domenica prossima, l'NBA All Star 2022, che rende anche omaggio ai 75 anni della miglior lega di pallacanestro al mondo.