Moda e sport, una capsule speciale dedicata all'NBA All Star 2022

Collezione Canada Goose & NBA con Salehe Bembury: il Tundra Bib è costruito per proteggere la parte inferiore del corpo da condizioni climatiche estreme. Bretelle elastiche regolabili e cordoncino interno per una vestibilità su misura

Collezione Canada Goose & NBA con Salehe Bembury: l'Expedition Parka, sviluppato per gli scienziati che lavorano in condizioni climatiche estreme, è stato reimmaginato con cappuccio in ciniglia oversize e gilet rimovibile

MIX DI STILI E UN DESIGNER D'ECCEZIONE - La collezione, in edizione limitata, è costituita da quattro pezzi unisex e progettata per essere indossata a strati, all'insegna della commistione di stili. È caratterizzata da modelli d'autore e materiali a contrasto, fusi con il Dna funzionale del brand canadese e incarnando la libertà dello stile NBA degli anni '90: audace, funzionale e senza limiti. Segna anche la collaborazione con Salehe Bembury, designer americano e artefice di alcuni dei design di sneaker più famosi dell'ultimo decennio. "L’NBA ha influenzato significativamente il mio interesse per il design. Sono cresciuto guardando le partite con mio padre e amando tutto della cultura del basket degli anni '90, dai Knicks del '94 a Space Jam e Willy, il principe di Bel Air", ha spiegato lo stesso Bembury. "Questa capsule combina la qualità e la funzionalità per cui Canada Goose è rinomata con la ricchezza culturale dell'NBA e l'approccio di design senza limiti di Salehe", ha sottolineato Woody Blackford, Executive Vice President of Product di Canada Goose.