Natale, sì ai pigiami se sono "cool": caldi, "cozy", lussuosi

Un binomio collaudato e indissolubile. "Must have" irrinunciabili, le nuove selezioni di nightwear per la stagione delle Feste ne prevedono di caldissimi, di eleganti, di sensuali . Morbidi, avvolgenti, in tessuti preziosi: una coccola, da regalare e regalarsi, che mette d'accordo (finalmente) comfort e stile.

Tra i pigiami più "cool" del momento spiccano i classici completi taglio maschile nei tradizionali tartan scozzese rosso o blu, le fantasie jacquard a tema, le proposte con applicazioni "cocooning" in pieno spirito natalizio. Non mancano le proposte più lussuose, come quelle in seta, impreziosite da dettagli e rifiniture in piume.