Natale, rosso ma non solo: sexy e romantico, l'intimo più bello

L'intimo di Natale è il più elegante per definizione. Protagonista assoluta è la corsetteria declinata nel classico rosso ceralacca ma anche nel nero e blu notte, caratterizzata da pizzi raffinati e strass. Una lingerie ricca di sensualità, in cui frange scintillanti e dettagli in lurex donano un tocco di luce in più ai capi in velluto, per un effetto davvero luxury.



Trovano spazio, inoltre, linee di body perfetti per i party look delle Feste. A caratterizzare queste proposte, scollature profonde, cut-out velati e accessori gioiello. Spiccano preziosi tessuti come lamé e raso o tulle trasparente ed effetto pelle, proposti in una palette colori scura ed elegante di nero, blu e marrone.