Calze, collant e autoreggenti: la collezione moda più sensuale

Strass e perline impreziosiscono le proposte del legwear per l'autunno inverno. Tornano anche le jumpsuit in pizzo, rigorosamente in nero

L'ampia proposta di calze, collant velati, autoreggenti e reggicalze di Calzedonia è arricchita da strass, perline e pizzi. Tornano le jumpsuit in pizzo, rigorosamente in nero, dopo il successo dello scorso anno. Presenti anche i collant a rete, "must have" irrinunciabili, proposti con disegni geometrici, floreali e animalier. Da segnalare le nuove nuance nei toni del vinaccia e del bluette, oltre alle classiche stampe pied de poule e tartan, in colori neutri e nella palette stagionale.