Fashion Week: da Parigi a Milano, mega show dedicato ai collant

Per la prima volta in Italia, l'evento che celebra la bellezza di ogni donna con eccezionali performance di talenti internazionali



Questa Fashion Week di Milano si è aperta all’insegna dei collant. Negli spazi del Mico – e per la prima volta in Italia – si è tenuta, infatti, la seconda edizione di un evento unico nel suo genere. Dopo il lancio parigino nella cornice di Palazzo Brongniart, è andato in scena lo spettacolo “Calzedomania”, un’esperienza immersiva che ha dato spazio a numerose e suggestive esibizioni di eccezionali talenti internazionali: coreografie di grande impatto e sospese nel vuoto, “mirror ball performance”, pole dance, danze acrobatiche. Un vero e proprio viaggio sorprendente, tra atmosfere surreali e la presenza di ospiti internazionali e celebs, creato dall'agenzia creativa Villa Eugénie di Etienne Russo, che da oltre trent'anni "firma" celebri spettacoli ed eventi originali in tutto il mondo.



Tra le performance più suggestive, il “Leg Runway”, una vera e propria passerella che ha visto sfilare in maniera continua, per tutta la serata, le donne selezionate da Calzedonia nel suo “Legs Casting”. Veri protagonisti dello show, alcuni fra i modelli più rappresentativi delle ultime collezioni: collant velati abbinati a culotte opache o in paillettes per un “no pants look”, collant rete con motivi geometrici, floreali o animalier e il nuovo trend del superlucido, proposto anche nelle aderentissime bodysuit stile anni Ottanta. Destinato a diventare oggetto del desiderio, anche il collant in exclusive edition, creato dal brand in occasione dell’evento, disponibile in negozi selezionati e online, con trasparenze, fasce avvolgenti e impreziosito da decori brillanti.