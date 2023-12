Natale: l'intimo da uomo per le Feste è all'insegna dell'allegria

Intimissimi Uomo, "Winter Wonderland": l'easywear propone morbidi teddy e capi in ciniglia, anche per i più piccoli

Intimissimi Uomo, "Winter Wonderland": la nuova collezione autunno-inverno per il periodo delle Feste presentata in un'atmosfera a tema circense

Intimissimi Uomo, "Winter Wonderland": l'easywear propone morbidi teddy e capi in ciniglia, anche per i più piccoli

Intimissimi Uomo, "Winter Wonderland": la nuova collezione autunno-inverno per il periodo delle Feste presentata in un'atmosfera a tema circense



I classici motivi del Natale - tartan, rosso, verde e blu - si mescolano armoniosamente quest'anno con suggestioni norvegesi e divertenti micro-stampe. Spuntano i personaggi iconici e tradizionali - omini di marzapane e pupazzi di neve - ma anche quelli legati al mondo delle favole e dei cartoon più amati - il Re Leone e Pisolo dei Sette nani -. La gamma completa di intimo, calze, pigiami e caldi teddy, declinati al maschile, è dedicata sia ai grandi che ai più piccini.



Menzione particolare per la seta, sinonimo di eleganza senza tempo. Per questo periodo si presenta in nuove tonalità e texture, rosso amarena e fantasia gessata. La versione classica blu notte, abbinata al suo boxer coordinato, continua a rappresentare una scelta sofisticata e raffinata. Tra le proposte più allegre, da segnalare assolutamente il boxer-papillon, disponibile anche in versione slip, nei colori rosso e nero, garanzia di spensieratezza.