Moda uomo, Versace: come amare se stessi e la propria sensualità

Un incoraggiamento ad accettare la propria autenticità, come vera fonte di fiducia in se stessi . “Si tratta di fare un passo in avanti e guardare al futuro, senza focalizzarsi sul singolo ma sull’insieme, sull’evoluzione e sulla diversità . Gli stessi valori che vedo condivisi dalle giovani generazioni, che esprimono la mascolinità con così tanta energia ”. Donatella Versace racconta così la collezione uomo della maison della Medusa per il prossimo autunno inverno, presentata fuori dal calendario delle Fashion week.

UNA SPINTA A GUARDARE AVANTI - Le linee sono pulite e fluide, per facilitare i movimenti. Lo stile moderno e sofisticato, in cui la sensualità è resa valorizzando le forme del corpo. Pantaloni voluminosi, maglioni in lana jacquard e cappotti formali. Tonalità brillanti e vivaci di azzurro, rosa e arancio in color block, motivi classici d’archivio affinati e interpretati come la nuova stampa Barocco Silhouette. La Greca, il monogram del brand, caratterizza invece i maglioni a trecce e i cardigan in lurex.