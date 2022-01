Moda e stili, Maluma (con il cane Buda) è il nuovo uomo Versace Maluma è il nuovo uomo Versace per la campagna primavera estate 2022 - Crediti (1/2): Chief Creative Officer: Donatella Versace | Starring: Maluma | Photographers: Mert Alas & Marcus Piggott | Campaign Creative Director: Ferdinando Verderi Ufficio stampa 1 di 3 Maluma è il nuovo uomo Versace per la campagna primavera estate 2022 - Crediti (2/2): Casting Director: Piergiorgio Del Moro | Stylist: Jacob K | Hair Stylist: Paul Hanlon | Makeup Artist: Diane Kendal Ufficio stampa 2 di 3 Maluma è il nuovo uomo Versace per la campagna primavera estate 2022 Ufficio stampa 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Quando ho incontrato Maluma per la prima volta, ho immediatamente percepito la sua energia e la sua personalità carismatica. Mi piace, perché come me pensa al futuro e non si tira mai indietro quando si tratta di mettersi alla prova”. Donatella Versace spiega così come ha scelto il 27enne cantante e artista colombiano come nuovo volto per la campagna pubblicitaria uomo della casa della Medusa, dedicata alla collezione per la prossima primavera estate.