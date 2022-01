Moda, Capodanno cinese: l'anno della Tigre, le collezioni speciali

Una festività diventata via via più sentita anche in Occidente. Con l'arrivo del mese di febbraio si celebra il Capodanno cinese, si entra nell'anno della Tigre . La moda lo celebra con collezioni speciali, capsule in edizione limitata , accessori rivisitati e dedicati. Tutto all’insegna dell’allegria, della fortuna e in chiave vivace e glamour.

Una campagna dedicata presenta la capsule collection con una performance acrobatica che celebra in stile "Very Versace" il nuovo anno

Max Mara saluta il nuovo anno del calendario cinese con colori luminosi come il rosso e il fucsia, simboli di fortuna e positività. Entra in scena anche un simpatico Tigrotto

PER L'ANNO DELLA TIGRE - La data del Capodanno cinese, che è anche la Festa di Primavera, cambia ogni anno e cade tra la fine di gennaio e quella di febbraio. L'astrologia cinese segue infatti il calendario lunare tradizionale, per il quale l'anno non inizia quindi il primo gennaio. In questo 2022, è il primo febbraio a dare il via all'anno della Tigre d'Acqua. Colore simbolo e portafortuna è il rosso. Stampe, patch e ricami riproducono l'animale protagonista, la tigre appunto, anche in versione all-over. Vanno forte, poi, fiori e simmetrie geometriche.