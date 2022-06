Moda uomo: le giacche “del futuro” si adattano alle forme del corpo

Moda, Dior Cruise 2023: make up e beauty look della sfilata a Siviglia

All’interno della collezione SS23 di Ten C anche una mini capsule composta da due capispalla in piuma: staccando le maniche, si trasformano in gilet

Per la primavera estate 2023 Ten C presenta una collezione che si ispira ai colori degli intonaci, a partire dalle varie sfumature dei grigi che diventano poi colorati

- A caratterizzare le nuove creazioni del brand made in Italy di sportswear di lusso è l’ibridazione dei materiali, sempre più, e le texture. Su tutti, il 9 oz., ormai uno dei tessuti classici all’interno delle collezioni, ma soprattutto l’OJJ (Original Japanese Jersey), quello che sembra arrivare dal futuro. “Si tratta di un jersey di poliestere giapponese ultraleggero, traspirante e impermeabile – spiega Enzo Fusco –. È assolutamentee con l’usura. Si comporta un po’ come fosse un denim: si adatta alle forme del corpo ed è concepito per durare”. Sottoposto a un particolarissimo processo di tintura (un’esclusiva di Ten C) , “più lo si porta, più diventa bello. È un prodotto per intenditori. Ci rivolgiamo, infatti, a un uomo che sa di abbracciare”.- Altra novità nei materiali della stagione è anche il Silver Laminated, un nylon ultra light con lamina interna argento che, al momento della tintura, viene influenzata dal colore esterno, dando cosìal capo. “Costruiamo capi. Anche la tintura e il confezionamento avvengono in Italia”, sottolinea ancora Enzo Fusco. Resta molto forte, che rivisita capi della marina inglese tramite nuove proporzioni e trasforma le forme e le vestibilità dei capispalla, dei pantaloni, delle felpe.