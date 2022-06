Fashion Week, Prada: abiti che possono essere indossati per davvero

La forza della semplicità.

La collezione Prada dedicata all'uomo per la primavera estate 2023 sembra facile nella sua immediatezza ma è frutto, in realtà, di un processo di selezione e riduzione . "È incentrata sul concetto di semplicità come scelta. L'intento era disegnare abiti che la gente potesse indossare davvero ma che avessero un impatto . Per noi la moda è questo, ora", ha spiegato Miuccia Prada.