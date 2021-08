Moda uomo, jeans: meglio i "dad" o a vita bassa? I look top (e flop)

A vita bassa fanno giovane, alta fanno nonno. Sono state, bene o male, queste le linee guida in fatto di jeans negli ultimi anni. Tuttavia, si sta facendo sempre più strada una certezza: quelli con il cavallo bassissimo , che lasciano intravedere la biancheria intima (in genere l'elastico dei boxer, pure con il logo) o addirittura il lato B, sono decisamente out .

COSA FUNZIONA (E COSA NO) - Si chiamano "baggy", i pantaloni con il cavallo basso. In voga dalla fine degli anni Sessanta, erano in origine i preferiti dalle rockstar. Nel corso degli anni hanno poi preso piede nello street style e spopolato tra i rapper. La tendenza arriva, infatti, dai ghetti americani. Qualche stagione fa hanno avuto una vera e propria fase di grande spolvero anche grazie a TikTok, con l'hashtag #lowrisejeans. Ultimamente, però, è la vita alta a riguadagnare terreno, quella che fa tanto papà per intenderci (da qui il nome di "dad jeans"): allunga le gambe, dà slancio alla figura. Attenzione, però, a non esagerare con l'effetto "ascellare": sui giovanissimi è cool, sui più maturi invecchia.





Nella foto, da sinistra: Justin Bieber, Richard Gere, Lewis Hamilton e Vin Diesel