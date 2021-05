Moda uomo, grandi classici di primavera: come si portano le righe

Moda uomo, grandi classici di primavera: le righe in passerella Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 25 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 25 Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 25 Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 25 Righe anche per gli accessori: uno degli ultimi modelli di orologi Swatch Ufficio stampa 5 di 25 Righe anche per gli accessori: uno degli ultimi modelli di orologi Swatch Ufficio stampa 6 di 25 Etro Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 25 Etro Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 25 Etro Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 25 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 25 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 25 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 25 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 25 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 25 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 25 Dolce&Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 25 MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 25 MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 25 Burberry Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 25 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 25 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 25 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 25 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 25 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 25 Boss Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non c'è stagione che non le veda protagoniste, soprattutto quando il guardaroba si popola di colori e consistenze più leggere. Le righe sono un grande classico della moda, un "cult" che resiste indenne al passare dei trend del momento. Amatissime anche dagli uomini, in genere si portano - per non sbagliare - in abbinamento ad altri capi a tinta unita e monocromo. Ma non solo: ecco allora qualche consiglio per non incorrere in scivoloni di stile e più o meno clamorosi autogol.