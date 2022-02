Moda, "second hand": 5 buone ragioni per comprare abiti usati

Acquistare abbigliamento usato non è solo una scelta responsabile ma anche più intelligente, considerata la varietà di stili e il valore dei capi che è possibile trovare. Sono queste, infatti, soltanto alcune delle ragioni per cui l'acquisto e la vendita di moda "second hand", vale a dire di seconda mano, sta riscuotendo via via sempre più successo. Vediamo allora, più nel dettaglio, quali possono essere gli altri vantaggi .

1. È PER TUTTI - Secondo Vinted, la più grande piattaforma internazionale di moda di seconda mano, acquistare abiti e accessori usati permette di poter scegliere tra un ampissimo catalogo di articoli, senza tenere conto della stagionalità, trovando agevolmente la propria taglia e proposte adatte alla propria fisicità.



2. MENO SPRECHI - Essere un consumatore consapevole significa adottare un approccio più responsabile quando si acquista. La moda di seconda mano promuove un'economia circolare in cui le persone comprano e vendono continuamente oggetti tra di loro. In questo modo si estende il ciclo di vita di un articolo che, invece di avere un solo utilizzo, avrà una seconda, terza vita e oltre.



3. CONSENTE UN MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO - La convenienza rende lo shopping di seconda mano una vera conquista per i consumatori più parsimoniosi. I pezzi "pre-loved" costano, infatti, meno degli equivalenti acquistati in negozio, così i budget a disposizione si ampliano. In questo modo, inoltre, brand di qualità o articoli di lusso diventano più accessibili.



4. È PIÙ SEMPLICE CAMBIARE STILE - Qualunque sia il motivo o la stagione, è sempre possibile trovare capi di seconda mano. Con le tendenze che tornano ciclicamente, quello che era un trend una volta, può sempre tornare a esserlo di nuovo.



5. SI PUÒ FARE COMODAMENTE DA CASA - Per lo shopping di articoli "second hand" non è necessario uscire di casa. Si può fare comodamente dal divano, grazie alle piattaforme online: basta, infatti, un semplice clic per aprire l’applicazione, cercare l’articolo e aspettarne la consegna. Permettono anche di ottenere consulenze, ulteriori informazioni, immagini aggiuntive e di contattare direttamente il venditore.