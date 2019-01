Moda, qualità e accessibilità: gli occhiali alla svolta democratica

Democratizzare gli occhiali. Garantire prodotti di qualità, alla moda, accessibili a tutti e al miglior prezzo. È una vera e propria rivoluzione culturale quella che da sempre ispira l’attività di Fielmann , azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nell’eyewear. Nato in Germania nel 1972, presente in Italia dal 2015, il brand si prepara ora a rafforzare la sua presenza nel nostro Paese con una campagna creata ad hoc, che vede protagonista lo chef Alessandro Borghese , e il lancio di due nuovi modelli 100% Made in Italy .

DIETRO LE QUINTE - Ha un nome giocoso, ‘Occhiali da 10’, la nuova campagna con cui Fielmann si rivolge al mercato italiano. Il video si apre con Alessandro Borghese che effettua l’esame della vista. Tra i punti di forza del brand, c’è infatti la possibilità per i propri clienti di poter usufruire di un esame gratuito, senza necessità di prenotazione. Nello spot, la tecnologia avanzata usata dall’azienda viene ironicamente sostituita da una tavola ottometrica a tema food. Nel finale, un ottico specializzato offre una consulenza allo chef e lo affianca fino alla scelta dei suoi occhiali nuovi.



LE NOVITÀ - Con l’occasione, Fielmann lancia anche due nuovi modelli di occhiali, 100% Made in Italy, dal design senza tempo, sviluppato dal designer Marco Collavo e altri partner italiani, impiegando tecniche tradizionali e la sapiente abilità manuale dei suoi artigiani. Unisex, realizzati in acetato e con i materiali migliori, sono contraddistinti da una piccola montatura-signature all’interno dell’asta, a richiamare il concetto che dà il titolo alla campagna.



PAROLA CHIAVE: RESPONSABILITÀ - Fielmann è attualmente presente in Europa con 736 punti vendita, di cui 18 nel Nord Italia. L’obiettivo è di raggiungere, nel medio periodo, una quota di 40 negozi. L’impegno dell’azienda è rivolto anche al sostegno del territorio, aspetto che si traduce negli investimenti in progetti locali a supporto della comunità, come quelli rivolti alle scuole e ai Comuni, nella salvaguardia della natura e nel rispetto dell’ambiente.