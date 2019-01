Scarpe, non solo sneakers: i modelli da uomo per l’inverno

Dalla classica stringata al mocassino, dalle sneakers agli stivaletti: le calzature da uomo per l’inverno 2019 vedono in grande spolvero i modelli più eleganti e formali, come le intramontabili derby in pelle. In cima alle preferenze maschili, svettano anche gli stivaletti, un tipo di scarpa trasversale e adatta a ogni look. Sempre molto amate (soprattutto dai più giovani) ma in leggero ribasso sono invece le sneakers e le varianti più sportive. Praticamente un evergreen, i mocassini, scamosciati e dall’allure un po’ retrò. Anche il polacchino resta un genere molto amato, comodo e versatile, perfetto nei mesi più freddi. Sempre grintosi, boots e stivali tipo anfibi. Ecco allora una selezione dei modelli più ammirati in passerella, senza farsi mancare qualche incursione stile dandy e in chiave più ricercata…