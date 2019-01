Smart casual e on the road, la calzatura si ispira ai biker

Abbatte il confine tra formale e informale, la nuova collezione di calzature Moreschi per il prossimo autunno-inverno. Trae ispirazione dall’universo dei biker, è dedicata allo spirito on the road dell’ uomo contemporaneo . Il brand, forte della sua storia, dimostra così di saper guardare al futuro puntando su un mix fra tradizione e nuovo, cultura artigianale e street style, riuscendo a mantenere comunque intatto il suo stile sobrio, sofisticato, senza tempo e rifiutando l'omologazione .

La nuova collezione di Moreschi, presentata a Firenze in occasione di Pitti Uomo 95



Nelle nuove proposte sporty chic confluiscono il DNA del marchio, l'energia e l’anima metropolitana dei giorni nostri. Domina il nero, nella doppia versione total black o con impunture a contrasto color antracite, riportato alla ribalta come emblema di eleganza. Punti cardine sono anche le borchie, le maglie in acciaio, le pelli distressed e trapuntate, ripresi e trasformati per reinterpretare la scarpa con un mood dinamico. Dettagli grintosi che ricordano le selle delle iconiche Harley e arricchiscono ‘Chelsea boot’ e mocassini, stivaletti e stringate, per uno stile smart casual.