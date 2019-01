Un ponte che unisce l’eccellenza della tradizione manifatturiera alla ricerca tecnologica. Tra i punti di forza di Pitti Uomo c’è sicuramente quello di essere un inarrestabile anticipatore di ispirazioni e orientamenti, capace di coniugare artigianalità e avanguardia. Non solo per l’abbigliamento, anche per gli accessori maschili, che detteranno i trend del prossimo autunno-inverno. Tra scarpe sempre più flessibili, zaini ‘intelligenti’ e cappelli genderless che si arrotolano, ecco alcune delle novità che Tgcom24 ha visto in Fortezza da Basso.

Pitti Uomo, gli accessori: tra novità ed effetto amarcord Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 1 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 2 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 3 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 4 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 5 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 6 di 10 Moreschi Ufficio stampa 7 di 10 Moreschi Ufficio stampa 8 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 9 di 10 Credit: AKAstudio - collective Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

DALLA TESTA AI PIEDI – Tra gli accessori più amati, i cappelli da uomo più classici avranno le consuete forme geometriche e razionali ma senza rinunciare a un piglio più vivace e allegro. Troverà spazio il pregiato nano-cachemire, i trattamenti saranno idrorepellenti, saranno sempre più genderless. Molto curiosi e innovativi quelli da arrotolare, per tenerli in borsa senza rovinarli o gualcirli. Sempre più leggere e capaci di seguire il movimento, le scarpe. Tra le novità più interessanti legate alla calzatura classica, i modelli sporty-chic ispirati al mondo dei biker. Borchie, maglie di acciaio: verrà abbattuto il confine tra formale e informale. Grintose e moderne, le sneaker saranno sempre sulla scena: multicolor, dalle maxi suole, che strizzano l’occhio anche al passato.



AVREMO GLI OCCHIALI COSÌ - Effetto amarcord anche per gli occhiali: tra i modelli proposti, spiccheranno quelli classici, a goccia e tartarugati. Intramontabili. Andranno forte anche quelli in verde militare.



BORSE E ZAINI ‘INTELLIGENTI’ - Le borse non saranno più solo da lavoro, gli zaini avranno tasche più o meno nascoste per contenere tablet e pc. Torneranno anche i modelli più iconici e amati, come quelli ispirati agli anni Ottanta. E i trolley? Saranno in materiali ultraresistenti e diventeranno ‘intelligenti’: permetteranno di ricaricare lo smartphone, daranno informazioni sul meteo, aiuteranno addirittura a ritrovare un oggetto smarrito.



Tra steet style e couture, un dialogo tra l’Italia e il resto del mondo: Pitti Uomo chiude i battenti domani, a Firenze. Lo sguardo, sempre rivolto al futuro: si pensa già, infatti, al prossimo giugno, per l’edizione numero 96.