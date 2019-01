Come sul set: in arrivo la giacca per appassionati di cinema

UN GIOIELLO DI FAMIGLIA - Disegnata per celebrare il 125esimo anniversario di Barbour, che cade quest’anno, la ‘Director’s Jacket’ è pensata per la praticità e caratterizzata da finiture minuziosamente rifinite, richieste dallo stesso Sir Ridley, insieme al contributo del figlio Luke Scott, CEO del Ridley Scott Creative Group. Colletto in stile militare, cappuccio a scomparsa, la giacca è dotata di tasche scaldamani e sfalsate, per contenere le chiavi, e una grande, inferiore e in formato A4: firmata dallo stesso regista e vero tratto distintivo, è appositamente ideata per contenere il copione. Ad arricchire il capo, anche altri dettagli, come le cerniere e le piastrine antiriflesso, progettate per evitare il bagliore sul set. La foderatura interna staccabile, inoltre, garantisce un calore extra e offre la possibilità di essere indossata in tutte le stagioni. Altro elemento distintivo, l’etichetta, un'illustrazione di uccelli ripresa anche su due borchie, disegnata dallo stesso Ridley Scott. La versione femminile della ‘Director's Jacket’ è stata, invece, progettata assieme a sua figlia Jordan, anche lei regista e fotografa. Pensata per gli addetti ‘ai lavori’ e dedicata a tutti gli appassionati di cinema, la giacca sarà disponibile in negozi selezionati in tutto il mondo a partire da luglio 2019.