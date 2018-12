Moda Uomo, ora il piumino gioca la carta dell’eleganza

È nato sulle piste da sci, come capo strettamente tecnico. Nel pieno degli anni Ottanta, ha avuto la sua (prima) epoca d’oro, vivendo un momento di autentico boom grazie all’avvento e alla diffusione della sottocultura dei ‘paninari’. Da pezzo forte dello streetwear, il piumino è oggi un basic insostituibile del guardaroba maschile. È forse l’unico in grado di riparare nella maniera più efficace dal freddo e dalle intemperie. La scommessa, ora, degli stilisti è riuscire a renderlo anche elegante…

CALDO, LEGGERO E COOL – Guardando agli outfit proposti per questa stagione, il piumino continua a vivere una fase di continua ascesa e a godere di grande apprezzamento. Leggero e pratico, deve la sua grande fortuna all’innato comfort, alla sua inconfutabile morbidezza e al fatto di poter dialogare, ormai, con qualsiasi look, dal più sportivo al più casual ed elegante.



GLI ULTIMI TREND – Se ne vedono anche di lunghi e dalle dimensioni importanti. Non c’è nessuna regola per il colore: si va dal nero al fluo, dalle tinte più audaci e vitaminiche alle più classiche e ‘rassicuranti’. Il piumino dell’inverno 2019 è corto in vita e pratico, poco ingombrante. Il richiamo è al classico bomber anni Ottanta ma dal design più accurato: nelle linee, nelle finiture e nei dettagli.