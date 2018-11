Il piumino: morbido e colorato, un alleato contro il freddo

Un tempo non troppo lontano era praticamente considerato l’antitesi della femminilità. Grosso, informe, voluminoso e ingombrante, praticamente una pietra tombale su ogni slancio di sensualità . Poi, con una sapiente, graduale rivoluzione, ha saputo diventare insostituibile . Oggi, a tutti gli effetti, è tra i capi basic più amati, oltre che un prezioso alleato nei mesi in cui il freddo si fa più pungente. Breve storia a lieto fine: così il piumino ha trovato la chiave per entrare – e rimanere – nel cuore delle donne.

DALLE PISTE DA SCI ALLA CITTÀ - I modelli per questa stagione vedono una molteplicità di forme, tagli, lunghezze e colori. Si va dai più tecnici e hi-tech, alle proposte più ricercate e scolpite. Le ‘puffer jacket’, come le chiamano le inglesi, sono versatili e trasversali, adatte a ogni età.



MORBIDI E ‘RESPONSABILI’ - Anno dopo anno, il piumino ha saputo modificare la concezione di eleganza e i brand produttori sono via via divenuti sempre più attenti anche al rispetto degli standard etici e alla tracciabilità. Principi previsti dal Responsible Down Standard, certificazione che attesta che le piume impiegate nell’imbottitura sono ottenute da uccelli acquatici o terrestri che non sono stati oggetto di trattamenti che procurino dolore, sofferenza o stress. Per una Moda più attenta e consapevole.