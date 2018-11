Intramontabile scozzese, lo stile plus per l’autunno 2018

Se abbiamo in mente la classica gonna a pieghe che ricorda le uniformi scolastiche faremo bene a ricrederci immediatamente: la stampa scozzese, tutta quadri e losanghe, cambia volto e si ripropone con prepotenza come must have per l’autunno-inverno 2018-19. La si vede su gonne maxi , sulle giacche e sui cappotti , ma anche sugli accessori come borse e stivali. Non solo per look bon ton, ma anche in versione super colorata e con tocchi pop.

Intramontabile scozzese: come indossarlo Prada Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 24 Prada Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 24 Marco de Vincenzo Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 24 Marco de Vincenzo Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 24 Versace Ansa 5 di 24 Versace Ansa 6 di 24 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 24 Max Mara Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 24 Max Mara Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 24 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 24 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 24 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 24 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 24 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 24 Michael Kors Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 24 Carven Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 24 Carven Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 24 Trussardi Ansa 18 di 24 Trussardi Ansa 19 di 24 N21 Ansa 20 di 24 Marras Ansa 21 di 24 Laura Biagiotti Ansa 22 di 24 Gucci Ansa 23 di 24 Fendi Ansa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tartan è stato proposto in molti modi in diverse collezioni, ciascuno delle quali lo interpreta a modo proprio, offrendoci numerosissimi spunti a cui ispirarci per comporre il nostro stile personale. Chi ama le gonne maxi può focalizzare l’attenzione sulle proposte di Max Mara, per uno stile che ricorda, nella dimensione e nel peso del tessuto, quello della classica coperta invernale.



I colori fluorescenti proposti da Versace, Marco de Vincenzo e Prada solo l’ideale per chi ricerca un look più vivace e urbano, anche con un tocco di stravaganza. Non tramonta il classico rosso, per portare una nota di colore nelle grigie giornate d’inverno.



Molto presenti sono, oltre alla sobrietà del quadretto grigio come quello proposto ad esempio da Fendi, ideale per cappotti e giacche i colori caldi della natura d’autunno, dal marrone al cammello, anche mixati con il senape o l’arancione per un mood più vivace, o al bianco e al panna per una nota femminile e chic, proposti ad esempio dalle collezioni di Biagiotti e Trussardi.



Lo scozzese è molto presente, oltre che sulle gonne, anche su pantaloni e giacche, con opportunità di infinite combinazioni. Oltre a total look in cui i pattern si mischiano tra loro anche con una certa audacia (Max Mara ad esempio abbina il tartan con il maculato), non tramontano le soluzioni più sobrie, in cui la maglia scozzese si porta sul pantalone grigio classico, come vuole Michael Kors, o con capi in tinta unita, magari di colore brillante, ma sempre in nuance.