Autunno: lo sguardo è metallico e colorato Jour Ne Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 16 Tiziano-Guardini Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 16 Iceberg Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 16 Celine Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 16 Chanel Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 16 Courreges Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 16 Drome Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 16 Elisabetta Franchi Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 16 Emporio Armani Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 16 GCDS Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 16 Giddy Upcwd Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 16 Junko Shimada Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 16 unko Shimada Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 16 Laura Biagiotti Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 16 Miu-Miu Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 16 Tibi Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La conferma di questa tendenza arriva da una ricerca della rivista specializzata Spot and Web, condotta su un campione di 864 italiani, donne e uomini, dai 18 ai 60 anni. L’indagine evidenzia come, entrambi i sessi, investiranno sull’acquisto di uno o più paia di occhiali da sole per, non solo proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti anche in città, ma anche per abbellire il volto a completamento di un outfit alla moda. La ricerca ha anche evidenziato come uomini e donne, a differenza delle generazioni passate, si sentono molto più a loro agio quando indossano un paio di occhiali da sole che rispettano il proprio look.



Il 27% delle donne intervistate desidera il modello protagonista di questa stagione: mini occhiali (i cosiddetti “occhiali da gatta”), come quelli indossati da Marilyn Monroe, per mettere in risalto l’ovale del viso, in metallo, possibilmente al titanio colorato, data la leggerezza del materiale, colorato con le tonalità di argento, oro o bronzo, con lenti rosa o azzurre, molto femminile. Il 18% degli italiani preferisce gli occhiali quadrati con montatura in acetato robusta, informali e creativi, perfetti con ogni tipo di outfit e in ogni occasione, con lenti marroni per un look caldo, tra cui spicca anche il pattern animalier.



Gli occhiali oversize, invece, sono i preferiti per il 15% degli intervistati: coprono gran parte del viso e sottolineano al meglio un taglio di capelli corto o un naso importante, insomma distolgono l’attenzione dai piccoli difetti; i modelli più gettonati hanno una montatura in acetato o in caucciù o plastica biodegradabile, total black, retrò-chic, ma anche nuance sgargianti, a cui, per i modelli femminili, sono applicati strass e cristalli, veri e propri gioielli da indossare durante il giorno ma anche all’imbrunire.



Il 32% darà sfogo al proprio estro scegliendo un occhiale con montatura glasant o detta anche “a giorno” – la lente è libera, hanno solo le astine e il ponte di collegamento in metallo, lenti gialle arrotondate dalle sfumature calde, donano un aspetto elegante e chic. Per finire, il 21% prediligerà la montatura Nylor: con la parte superiore in plastica e la parte inferiore costituita solo da un sottile filo di nylon, con lenti polarizzate o verde scuro di forma ovale, adatte per tutti.



Secondo Michele Aracri (AD del colosso dell’occhialeria De Rigo) “Le prossime tendenze delle nuove collezioni presenti sul mercato, a partire dalla fine di quest’anno, saranno molto differenti rispetto alle precedenti. La nuova tendenza sarà un occhiale in metallo con piccole lenti colorate, molto vicino ai gusti dei giovani, grazie ai nostri designer sempre in giro nelle migliori città Europee a studiare i nuovi fenomeni emergenti. Inoltre per il prossimo Natale gli occhiali da sole saranno il regalo cool per antonomasia. In particolare per la donna, occhiali glamour con strass Swarovski, mentre per gli uomini occhiali tecnologici dal taglio sportivo”.