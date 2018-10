Moda: in autunno la giungla arriva in città Dolce&Gabbana Ansa 1 di 21 Dolce&Gabbana Ansa 2 di 21 Dolce&Gabbana Ansa 3 di 21 Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 21 Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 21 Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 21 Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 21 Victoria Beckham Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 21 Victoria Beckham Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 21 Max-Mara Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 21 Max-Mara Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 21 Max-Mara Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 21 Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 21 Bottega Veneta:animalier anche per lui Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 21 Balenciaga Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 21 Balenciaga Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 21 Aigner Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 21 Aigner Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 21 Roberto Cavalli Ansa 19 di 21 Roberto Cavalli Ansa 20 di 21 Laura Biagiotti Ansa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il maculato va indossato con grinta e senza timidezza: è da sempre associato all’idea di una donna forte e audace, anche un po’ aggressiva. I pattern che richiamano il mondo felino di tigri, giaguari e leopardi sono ormai un grande classico del guardaroba femminile e quest’anno possono essere indossati sia in versione “classica”, che richiama la palette di colori dei manti animali presenti in natura, oppure in una reinterpretazione decisamente più pop, coloratissima e audace, come ad esempio propone Tom Ford.



Total look animalier sono stati portati in passerella da Dolce&Gabbana, con abiti anche molto importanti, a balze che riprendono pattern leopardati, e Max Mara, che ha accostato stampe differenti in un gioco di sovrapposizioni.



Se invece non siamo pronte a trasformarci in tigri e coguare, ma non vogliamo rinunciare a cavalcare questo stile, possiamo abbinare un capo animalier a un altro a quadri, a righe o a una fantasia floreale, oppure optare per una stampa sui colori chiari come propone Roberto Cavalli, oppure ancora stemperare la giungla con la sobrietà del nero o del grigio. Ancora troppo? Proviamo con un accessorio, come una stola, una sciarpa o un cappello. Insomma, indossare questa tendenza potrebbe persino aiutarci a capire quanto sia sviluppato il nostro lato più selvaggio… e quanto siamo disposte ad esprimerlo.