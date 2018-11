Cappotto: questo inverno deve essere lungo, anzi lunghissimo

Ideale per proteggersi dal clima rigido e far fronte all' inverno senza timore di beccarsi un malanno: il cappotto è la proposta di tendenza per questa stagione autunno-inverno 2018 . Interpretata nello street style , si ispira alle passerelle che abbiamo visto nelle fashion week di primavera. Ecco dunque una carrellata super fashion che possa guidarci nei prossimi acquisti .

In maglia: sembra fatto con i ferri e ha l'aria del maxi pull questo cappotto che ripropone le più classiche trecce del tricotage. Perfetto per l'inizio dell'autunno, è un classico da tenere sempre nell'armadio.



A tutto colore: senza paura di osare, il cappotto nelle tonalità più vitaminiche è sicuramente per molte, ma non per tutte. Se si punta sui colori più soft, come il verde bosco, il taglio che sottolinea la silhouette fa la differenza.



In pelle: sempre molto rock, la scelta della pelle nera diventa super femminile se declinata in un maxi coat da abbinare a tacchi vertiginosi e a occhiali rigorosamente grandi e scuri: effetto vamp assicurato.



Come una vestaglia: morbido e cangiante, il soprabito in seta effetto lingerie perdona anche le righe e taglie davvero over.



Destrutturato: lasciato scivolare, il cappotto morbido senza chiusura, né lacci è perfetto per le prime giornate di freddo quando ancora il clima può variare durante la giornata. I colori? Vincono ancora i beige e i verdi, da abbinare senza problemi tanto ad outfit informali quanto ad abiti dai ricami preziosi. La classe non è acqua...