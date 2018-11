Accessori: questo inverno le borse sono piccole e preziose

Piccole , preziose e da esibire con disinvoltura anche di giorno: sono le proposte moda per le pochette della stagione autunno-inverno 2018 . Borse che richiamano attenzione e che piacciono in velluto (un must della stagione) o con le perle , ma anche con ricami e pailletes : vale tutto, purché dall'aspetto lussuoso ed elegante .

Accessori: le borse sono piccole e preziose Aigner Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 78 Alberta Ferretti Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 78 Alberta Ferretti Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 78 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 78 Alexander Wang Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 78 Antonio Marras Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 78 Antonio Marras Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 78 Balmain 8 di 78 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 78 Beautiful People Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 78 Blumarine Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 78 Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 78 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 78 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 78 Christian Dior Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 78 Christophe Guillarme Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 78 Custo Barcelona Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 78 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 78 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 78 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 78 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 78 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 78 Elie Saab Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 78 Kenzo 24 di 78 Elie Saab Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 78 Emilia Wickstead Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 78 Emilio Pucci Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 78 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 28 di 78 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 29 di 78 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 30 di 78 Ermanno Scervino Showbit-Mondadori Portfolio 31 di 78 Ermanno Scervino Showbit-Mondadori Portfolio 32 di 78 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 33 di 78 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 34 di 78 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 35 di 78 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 36 di 78 Genny Showbit-Mondadori Portfolio 37 di 78 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 38 di 78 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 39 di 78 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 78 Giorgio Armani Privé Showbit-Mondadori Portfolio 41 di 78 Giorgio Armani Privé Showbit-Mondadori Portfolio 42 di 78 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 43 di 78 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 44 di 78 Hermes Showbit-Mondadori Portfolio 45 di 78 Showbit-Mondadori Portfolio 46 di 78 Krizia Showbit-Mondadori Portfolio 47 di 78 Louis Vuitton Showbit-Mondadori Portfolio 48 di 78 Manish Arora Showbit-Mondadori Portfolio 49 di 78 Marni Showbit-Mondadori Portfolio 50 di 78 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 51 di 78 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 52 di 78 Monnalisa Showbit-Mondadori Portfolio 53 di 78 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 54 di 78 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 55 di 78 Moschino Showbit-Mondadori Portfolio 56 di 78 Mother Of Pearl Showbit-Mondadori Portfolio 57 di 78 Mulberry Showbit-Mondadori Portfolio 58 di 78 N 21 Showbit-Mondadori Portfolio 59 di 78 N 21 Showbit-Mondadori Portfolio 60 di 78 Natasha Zinko Showbit-Mondadori Portfolio 61 di 78 Oscar de La Renta Showbit-Mondadori Portfolio 62 di 78 Oscar de La Renta Showbit-Mondadori Portfolio 63 di 78 Paco Rabanne Showbit-Mondadori Portfolio 64 di 78 Showbit-Mondadori Portfolio 65 di 78 Rochas Showbit-Mondadori Portfolio 66 di 78 Schiaparelli Showbit-Mondadori Portfolio 67 di 78 Schiaparelli Showbit-Mondadori Portfolio 68 di 78 Shiatzy Chen Showbit-Mondadori Portfolio 69 di 78 Tod's Showbit-Mondadori Portfolio 70 di 78 Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 71 di 78 Tom Ford Showbit-Mondadori Portfolio 72 di 78 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 73 di 78 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 74 di 78 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 75 di 78 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 76 di 78 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 77 di 78 Zimmermann Showbit-Mondadori Portfolio 78 di 78 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Non solo per le grandi occasioni o per eventi mondani o cocktail delle feste: tracolline, pochette, piccole borse da portare appese alla cintura o anche con noncuranza dietro le spalle la fanno da padrone sulle passerelle.

Tessuti preziosi, come il velluto e la seta, o piume e perle per le borsette più cool, ma anche rettile e pelliccia: c'è solo l'imbarazzo della scelta per un accessorio che fa sempre la differenza.

Colorate o in bianco e nero, le pochette piacciono abbinate all'oufit o anche in assoluto contrasto: la proposta è di totale indipendenza, perchè la moda ci vuole libere da schemi, ma sempre attente alla nostra femminilità anche nella stagione fredda e buia.