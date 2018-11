Uomo, irrinunciabile marrone: come abbinarlo Ermenegildo Zegna Ansa 1 di 9 Ermenegildo Zegna Ansa 2 di 9 Ermenegildo Zegna Ansa 3 di 9 Dsquared2 Ansa 4 di 9 Dsquared2 Ansa 5 di 9 Prada Ansa 6 di 9 Salvatore Ferragamo Ansa 7 di 9 Salvatore Ferragamo Ansa 8 di 9 Gucci Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LE VARIANTI - Dal rassicurante beige al talpa, dal cachi al caldo ruggine, dal bordeaux al caratterizzante borgogna, fino al terra di Siena e al classico castano: non c’è tonalità che non sia pronta a entrare (o rientrare) a far parte del guardaroba maschile, per avere un ruolo da star per cappotti e piumini, giacche e pantaloni, felpe e maglioni.



COME ABBINARLO – Il marrone si sposa bene con tutte le carnagioni e colore di capelli. Pantaloni e giacche nelle gradazioni più intense e terrose possono essere abbinate – ad esempio – a camicie stampate e dai toni decisi, meglio ancora se una delle texture richiama quella dell’abito. Una scelta sicuramente più sobria, è quella di optare per una camicia azzurra, che armonizza meglio il tutto. In questo caso, la cravatta andrebbe intonata alla stessa camicia (un blu indaco o un grigio petrolio, monocromatici, possono rivelarsi i più indicati). E per le scarpe? Si consiglia il ton-sur-ton, possibilmente di una tonalità più scura dell’abito e in pelle. Bandito, quindi, il nero.



IL SIGNIFICATO - Il marrone è legato, per antonomasia, alla natura e all’artigianato ed ha origine dalla miscela dei tre colori primari (giallo, blu e rosso). Esprime emotività, sensualità ma anche equilibrio e armonia. Il nome deriva da quello delle castagne che hanno, appunto, questo colore.