Moda autunno: una passione per il vinile (da indossare)

La passione è sbocciata qualche stagione fa, con i primi trench in pelle o ecopelle lucida e sgargiante . Nell’ autunno inverno 2018-19 non se ne può proprio fare a meno: per essere trendy possedere e sfoggiare uno o più capi in vinile , laccato, scintillante e lucidissimo, è un vero e proprio imperativo. Scarpe e borse ormai non fanno più notizia: la vernice è presente da anni e non conosce tramonto. Più originali sono invece i trench , i pantaloni , gli abiti , le gonne , lunghe o corte. Ancora meglio è creare un total look , colorato e scintillante, anche al di là del già classico nero e rosso.

Moda autunno: una passione per il vinile Marni Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 22 Marni Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 22 Cristiano Burani Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 22 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 22 MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 22 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 22 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 22 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 22 MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 22 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 22 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 22 Cristiano Burani Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 22 N21 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 22 Ralph Lauren Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 22 Gucci Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 22 Haider Ackermann Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 22 Marine Serre Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 22 Marni Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 22 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 22 MSGM Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 22 N21 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 22 Sally Lapointe Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il vinile va fortissimo per i soprabiti, i trench e i bomber, raggiungendo il duplice obiettivo di trasformarci in icone di stile e di tenerci all’asciutto in questo piovosissimo novembre. I colori sono accesi e vitaminici, dal rosso proposto, tra gli altri, da Marni e Miu Miu, al blu elettrico al verde brillante, sempre di Marni, oppure il classico nero, che oltre ad essere elegante e portabilissimo, conferisce a chi lo indossa un tocco aggressivo e punk che non guasta.



Oltre ai pantaloni, per uno stile già sdoganato lo scorso anno, la pelle iperlucida fa bella mostra di sé anche su gonne, abiti e perfino sui tailleur, sia nei colori brillanti, interpretati ad esempio da Ralph Lauren e MGSM, sia nei toni più neutri e raffinatissimi di N21 e Cristiano Burani: quest’ultimo ad esempio ha scelto un tocco di rosa lucido anche per un classico tubino corto. Beige neutro anche per il maxi trench di Gucci.



Decisamente più aggressivo il nero, sia per i pantaloni che per le giacche, come impone ad esempio Balmain, il quale propone anche l’argento, per un total look molto sofisticato, anzi quasi lunare.