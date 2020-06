Moda post Covid, una collezione speciale per celebrare il made in Italy

UN SEGNALE IMPORTANTE DI UNITÀ E CONDIVISIONE - Parliamo di Manila Grace, italiana anche nel design e per la quasi totalità della sua produzione. Per la ripartenza, il brand emiliano ha lanciato una collezione speciale, dedicata all’amore per il nostro Paese, e una campagna di comunicazione e social dal nome forte ed evocativo: ‘Made with italian love’. “Made in Italy è sinonimo di creatività, passione nel lavoro e cura del dettaglio ma anche di empatia, oltre che dell’amore per la sartorialità e per il vestire italiano”, ha spiegato Elena Gandolfo, direttore Marketing e Comunicazione di Manila Grace. L’amore per l’Italia è, infatti, parte del Dna di questo marchio contemporaneo e femminile, dallo stile eclettico. La duplice iniziativa intende dare anche un segnale importante: ripartire si può ma per farlo bisogna essere uniti e tenere sempre a mente, come un mantra, i propri valori e le proprie origini.