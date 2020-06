Lo shopping post-Covid si fa in streaming e con la commessa in chat

Non chiamatelo semplicemente e-commerce. È come avere una sorta di personal shopper a disposizione e anche di più. Un modo per avere consigli in tempo reale, proprio come in negozio, e una sessione dedicata e personalizzata, che permette l’acquisto in maniera veloce e diretta degli articoli via via presentati, grazie a un semplice click. Si chiama ‘live stream shopping’ ed è una delle ultime novità presentate nel mezzo di questa fase di ripresa post-Covid…