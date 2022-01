Moda, per tutte le taglie e le età: Valentino, rivoluzione a Parigi

Rivoluzione alla corte dell’Haute Couture. Non solo maschile e femminile insieme, com’è stato nella sfilata dello scorso anno, con abiti interscambiabili tra lui e lei . Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, stavolta ha rotto un altro tabù e presentato in passerella a Parigi, nel tempio dell’alta moda, una collezione per la prossima primavera estate unica nel suo genere .

PER TUTTE E PER TUTTI – Il titolo è “Anathomy of Couture” e le creazioni sono state disegnate non più solo sul corpo di una modella bensì su donne “vere”, adatte perciò a ogni fisicità e a ogni età. “Questa collezione interroga il corpo, sfida il canone. Lo fa dopo una lunga riflessione e per rappresentare un’idea più ampia di bellezza – ha spiegato Pierpaolo Piccioli –. Volevo che l’umanità fosse l’inizio e la fine del sogno e della magia della Couture. E sarò per sempre grato a tutti coloro che hanno reso tutto questo realtà”.