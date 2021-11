Moda, Manila Grace: tante "muse" e star per la prima sfilata a Milano

Uno stile versatile e inclusivo per una femminilità da vivere appieno e senza costrizioni . Non a caso Manila Grace ha scelto il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per presentare a Milano la collezione primavera estate 2022 . Parola chiave, “Musa”: nella cultura classica una delle figlie di Zeus, incarnazione d’ideale supremo dell’arte. Ma anche il nome di una pianta originaria del sud della Cina, dalla quale si possono ricavare fibre naturali e resistenti, quelle dei tessuti proposti dal brand.

LA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2022 - In passerella colori terrosi e avvolgenti, caldi come la sabbia del deserto, tonalità sature e piene come i blu notte e i turchese che richiamano i cieli stellati. Preziosi i dettagli composti da ricami e intarsi d’ispirazione coloniale, mix di silhouette pulite e rigorose e tessuti raffinati, accostate a stampe etno-chic. Bluse ampie, pantaloni morbidi, shorts e chemisier rivivono in una chiave urban safari, per finire con ampi abiti variopinti che racchiudono tutta la voglia di un’estate da vivere con passione.



LE DONNE DI MANILA GRACE - Tre le “muse” d’eccezione della sfilata. Ad aprire, Elenoire Casalegno, con un monologo introduttivo dedicato alla potenza dell’abbigliamento nel comunicare se stesse. A sottolineare il mood della collezione, Fernanda Lessa, che ha curato il dj set dell’intero show. In chiusura, Elena Santarelli, che ha sfilato con un maxi dress gipsy color ciclamino a macro balze, spalline sottili e profondo scollo a V. In platea, tante amiche del brand: tra loro Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Sonia Bruganelli, Iva Zanicchi, Costanza Caracciolo.



UN’INIZIATIVA SPECIALE – Inoltre, in omaggio e in supporto della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e in occasione della sua prima sfilata a Milano, Manila Grace ha creato il primo NFT live, dando vita a un’opera digitale durante il suo fashion show. Il ricavato di questa creazione "non tangibile", all'asta sulle principali piattaforme di vendita (rarible.com/opensea.io), viene completamente devoluto in beneficenza all’associazione Cerchi d’Acqua, che da più di vent’anni lotta per contrastare la violenza sulle donne.