Moda, iniziative speciali: le t-shirt per la salute del cuore

Conoscenza, prevenzione e ricerca. Sono le parole chiave per la salute del cuore femminile. L’incidenza delle malattie cardiovascolari nelle donne, purtroppo, cresce ma spesso non la consapevolezza del rischio e dell’importanza della prevenzione. Arriva, perciò, da Manila Grace un segnale concreto per sostenere la lotta contro questo genere di patologie: il brand ha dedicato cinque t-shirt speciali, in vendita nei negozi e online, tutte dedicate all’universo femminile e al suo modo di essere.