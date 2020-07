Moda donna, talenti da scoprire: un concorso per diventare testimonial

PER LE COMBATTENTI DI PICCOLE E GRANDI BATTAGLIE - Manila Grace chiama, così, a raccolta la sua community e chiede, con una call to action attraverso il sito e i canali social, di esprimere il proprio talento: ‘Your Voice is your superpower! Tell us your story!’. “In un contesto di inclusività, ci è sembrato un gesto naturale coinvolgere maggiormente le nostre clienti, che sono le nostre prime influencer e ambassador – ha spiegato Elena Gandolfo, Responsabile Marketing e Comunicazione del brand –. I nostri modelli non sono solo le modelle da passerella ma anche le donne reali che incontriamo per strada e che combattono le battaglie del quotidiano. Sono infatti le nostre eroine”.