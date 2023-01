Moda, Fashion Week: 3 trend dalle sfilate che andranno forte

Chiusi i battenti a Milano, è ora il turno di Parigi. Ha preso il via la Fashion Week della Ville Lumière, anche questa dedicata alla moda uomo per il prossimo autunno inverno. Facendo un sunto delle prime sfilate, abbiamo individuato tre tendenze forti che influenzeranno il guardaroba maschile per i prossimi freddi. Eccole.



1. ABITI UTILI - Per la moda non è tempo di creatività "inutile". Largo a proposte più consapevoli e adatte all'uso e alle necessità del quotidiano, pratiche e rispettose del momento delicato che la nostra collettività sta vivendo e attraversando. È questo il pensiero alla base della collezione uomo portata in passerella da Prada. Un guardaroba essenziale e senza fronzoli, da lavoratori. Per dare un'idea, ha sottolineato Miuccia Prada, "di comfort, sicurezza, protezione".



2. IL NERO - Il colore per i prossimi freddi è quello che costituisce l'80% delle creazioni portate in passerella da Dolce&Gabbana. "Avevamo voglia di tornare al Dna, all'essenza del nostro marchio", hanno spiegato gli stessi Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il risultato è una collezione che "non è minimale ma semplice".



3. "COMFORT ZONE" - L'altro grande trend che verrà riflette un nuovo modo di intendere il vestire, che dà spazio al comfort e alla comodità. Sarà un autunno inverno segnato da tagli over per capispalla e cappotti, pantaloni sartoriali morbidi, volumi esagerati. Tra le proposte portate in sfilata da Fendi, e che andranno a comporre il guardaroba maschile, cappe maglioni, soffici pellicce, cappotti coperta e sciarpe lunghissime.