Moda e amanti dello shopping: super sconti e iniziative gratuite

Domenica prossima, 26 marzo 2023, segna l’appuntamento imperdibile del Fashion Festival , un'intera giornata all’insegna del divertimento e di forti sconti e che anticipa due settimane in aprile in cui protagonisti assoluti saranno anche gli accessori. Vediamo dove.



All'insegna della passione per la moda, lo shopping a prezzi accessibili e il tempo di qualità da trascorrere anche con i più piccoli, l'happening speciale organizzato per domenica prossima nei cinque centri McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle. L’atmosfera di festa si propagherà all’interno di tutti Designer Outlet con iniziative gratuite: dalle maxi bolle di sapone al trucca bimbi, dai food truck con caramelle, lollipop, popcorn e zucchero filato alla distribuzione di gadget dedicati, dagli spettacoli artistici alle performance musicali live, per concludere con gli aperitivi a ritmo di dj set.



Un palinsesto ricco e variegato. Le vie dei McArthurGlen Designer Outlet , domenica 26 marzo, verranno popolate da animatori, artisti di strada, musicisti, ballerini e hostess ma anche da unicorni e dinosauri, per strappare un sorriso ai bambini di tutte le età. Spazio anche ai momenti per gli acquisti: in occasione del Fashion Festival si potrà, inoltre, approfittare di promozioni che prevedono sconti del 70% sul prezzo outlet su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Questo evento anticipa le iniziative in programma nelle due settimane dal 3 al 16 aprile prossimo, quando ci sarà un focus speciale dedicato ai soli accessori.