Moda e cioccolato: una collaborazione speciale tra due eccellenze

Esplorare mondi apparentemente lontani è una naturale attitudine di 10 Corso Como. Con l’unione di Fashion & Food nata più di dieci anni fa – a partire dall’olio e aceto di 10 Corso Como Cafè per arrivare ai nuovi significativi progetti gastronomici, che verranno presentati nei prossimi mesi – questa realtà basata nel cuore di Milano non poteva non accogliere l’invito di Lavoratti 1938 e aprire un capitolo importante del cioccolato italiano di finissima qualità.



Produrre cioccolato non è cosa da poco: la qualità del prodotto finito è largamente influenzata dall’esecuzione “a regola d’arte” nelle varie fasi della sua complessa lavorazione. La storia di Lavoratti inizia nel 1938 a Varazze, che diventa per la Liguria la principale “fabbrica di cioccolato”, sinonimo di golosità per tutti i bambini. Appena si pronuncia la parola “cioccolato”, infatti, tutti sorridono perché produrlo significa portare buonumore ma anche far crescere un comparto da oltre cinque miliardi di euro (dato di Unione Italiana Food, 2021).



L’intera produzione Lavoratti 1938, azienda rilevata nel 2020, è concepita come una “linea editoriale” in cui ogni cioccolato è il capitolo di un racconto. Il cacao è una potente macchina del tempo: investe tutti e cinque i sensi per crearne un sesto, la memoria. Come la moda, che valorizza tecniche artigianali antiche e preziose elaborandole in forme e colori inediti e texture sorprendenti, grazie alle creazioni dei brand e dei designer di ricerca. Due declinazioni del saper fare che si incontrano nel mondo di 10 Corso Como, da sempre aperto alle contaminazioni.