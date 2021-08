Moda donna, Chiara Ferragni e le altre: come indossare il crop top

Chiara Ferragni ne ha sfoggiato uno preziosissimo. Fatto di pietre e strass, una creazione ispirata al mare. Più pratico quello di Jennifer Lopez. Semplice e sportivo, il modello scelto per una passeggiata dalla super modella Emily Ratajkowski. Anche i costumi da bagno di quest'estate 2021 strizzano l'occhio alla moda del crop top , il top corto che lascia scoperta la pancia. Must have di stagione, ecco qualche dritta su come indossarlo .

Moda donna, il crop top: come si porta | Una proposta di Tezenis per questa estate 2021

Moda donna, il crop top: come si porta | Dalla premiere a Londra di "The Walking Dead"

COSÌ CHIC, COSÌ SEXY - Perfetto con i jeans e i pantaloni a vita alta, il crop top si porta bene pure con gli shorts e le gonne, magari in stile vintage. I modelli a t-shirt sportivi, pratici e versatili, sono perfetti da portare di giorno, in vacanza come in città. I più preziosi sono per la sera, anche abbinati a giacche e blazer.