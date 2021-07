Moda, dalla scuola al mondo del lavoro: come muovere i primi passi

Un progetto pensato per i giovani e rivolto alla formazione di nuove generazioni di talenti, per offrire loro concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro . Sono nati così i corsi dell'Academy del Gruppo Calzedonia, una serie di percorsi formativi sviluppati in partnership con la società Umana, interamente svolti all'interno del quartier generale dell'azienda, a Dossobuono di Villafranca (Verona). C'è tempo fino al 30 agosto prossimo per inviare la propria candidatura . Vediamo, allora, nel dettaglio di cosa si tratta e come partecipare.

UN'OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI - Il progetto è in continua evoluzione: dopo la prima delle "Academy", dedicata alla comunicazione, e la seconda, rivolta allo stile, è ora la volta della terza edizione, pensata per gli appassionati del mondo IT (Information Technology) e dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). Il 30 agosto prossimo partirà, infatti, la "Sap Academy", che si propone di offrire ai giovani talenti una formazione sui moduli SAP più richiesti e diffusi nel mercato, all’interno di un contesto aziendale in continua evoluzione tecnologica.

COME PARTECIPARE - I partecipanti avranno modo di acquisire competenze tecniche di gestione progettuale e supporto utenti, cogliendo esperienze e professionalità di un Gruppo internazionale. Le candidature sono aperte tramite la sezione “Careers” del sito corporate calzedoniagroup.com o presso le principali università che offrono corsi di laurea in materie analoghe. "Al termine di tutte le Academy - hanno spiegato Cecilia Faccioli, Corporate HR Manager e Andrea Tabbì, Style, Product and Production HR Manager del Gruppo Calzedonia -, gli studenti più brillanti avranno l’occasione di entrare subito a far parte del Gruppo Calzedonia e di mettersi in gioco in un contesto giovane e dinamico, ricco di opportunità”.