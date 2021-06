Dal mondo del beauty il progetto che aiuta le donne a trovare lavoro

Un percorso di riprogettazione professionale pensato per donne disoccupate o male occupate , per valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro. Un’iniziativa gratuita, guidata da professioniste qualificate e articolata in tre fasi. Per la prima, che consiste nell’ invio della propria autocandidatura online, c’è tempo fino al 14 luglio prossimo. Vediamo, allora, come fare per cogliere quest’opportunità che arriva da un brand italiano che da 70 anni si prende cura delle donne e della loro bellezza …

RIMETTERSI IN GIOCO, TORNARE AD AMARSI - Il progetto si chiama “Leocrema per le Donne” ed è nato in collaborazione con Piano C, associazione milanese che da un decennio si occupa di riprogettazione professionale, formazione ed empowerment femminile. La pandemia ha evidenziato le criticità di un sistema, quello del lavoro, che necessita di essere rinnovato e reso più inclusivo e paritario. “In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, credere nel cambiamento positivo è un atto di coraggio che dobbiamo a noi stesse”, ha spiegato Michela Catroppa, Pr e Communication manager di Leocrema. Fino al 14 luglio prossimo, le donne interessate possono candidarsi per partecipare al progetto di formazione “Piano C Factory” compilando l’apposito modulo disponibile online. Il percorso non si prefigge l’obiettivo di fornire competenze specifiche per svolgere una particolare professione ma degli strumenti spendibili in qualsiasi campo, che consentano alle partecipanti di perseguire le proprie aspirazioni e proporsi in modo nuovo.