Moda, Covid e una sfilata in tv: perché il tempo darà ragione a Giorgio Armani

C'è bisogno di una dimensione più umana, più vicina al pubblico. L'ha ribadito più volte negli ultimi mesi Giorgio Armani. Una riflessione ispirata dal lockdown e dalle difficoltà legate alla pandemia. Una spinta al cambiamento, a rallentare, a rendere il sistema moda più legato alla realtà, all'autenticità, alle esigenze vere delle persone. È in quest'ottica che lo stilista ha annunciato un'importante novità in vista delle sue sfilate in programma nel corso della prossima Milano Fashion week: per la prima volta in assoluto, quella dedicata alle collezioni primavera-estate 2021 sarà trasmessa integralmente in televisione, in prima serata.