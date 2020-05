Giorgio Armani: la sfilata di alta moda spostata da Parigi a Milano

Un ritratto di Giorgio Armani (courtesy of Giorgio Armani, credit: Julian Broad)



LE NOVITÀ IN ARRIVO - Le modalità delle presentazioni delle linee Giorgio Armani ed Emporio Armani sono in via di definizione. Il defilé dedicato, invece, all'alta moda si terrà nella storica sede di Palazzo Orsini, in via Borgonuovo. Non avrà stagionalità e le proposte saranno adatte all’inverno così come, più leggere, all'estate. A partire dal prossimo giugno, inoltre, lo stilista metterà a disposizione della clientela i servizi della sua sartoria.



UN RINGRAZIAMENTO A NOME DI MILANO - A Giorgio Armani ha rivolto un sentito ringraziamento anche il sindaco di Milano Beppe Sala, nel corso del suo consueto videomessaggio con cui ogni giorno dai social si rivolge ai milanesi.