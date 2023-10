Moda e nuove tecnologie: a Milano un polo per studenti e aziende

Lo spazio architettonico di Via Lodovico il Moro è stato pensato appositamente per rispecchiare il Dna di D-house e dare un volto ai partner che fanno parte del laboratorio meneghino

Lo spazio architettonico di Via Lodovico il Moro è stato pensato appositamente per rispecchiare il Dna di D-house e dare un volto ai partner che fanno parte del laboratorio meneghino



A ospitare il nuovo polo - che comprende uffici, laboratori e aule studio - dell’hub di innovazione, ricerca e sviluppo del Gruppo Pattern, è l’ex complesso industriale Richard Ginori in Via Lodovico il Moro, 25. Una location che si estende su una superficie di 600 metri quadrati e parla al futuro e di nuove tecnologie. “Da sempre D-house rappresenta il luogo dove tecnologia, materiali e sostenibilità sono interconnessi tra loro permettendoci di sviluppare nuovi progetti, prodotti, sperimentazioni e percorsi sia in ambito nazionale sia internazionale - ha spiegato Loreto Di Rienzo, R&D Director di D-house e di Pattern Group -. Un luogo, inoltre, dove grazie alla nostra Academy vengono trasmesse queste competenze alle giovani generazioni”.



Con i suoi corsi di formazione e attraverso il metodo “learning by doing”, ovvero “imparare facendo”, l’Academy di D-house ha come obiettivo l’apprendimento e la costruzione di professionalità. Offre l’opportunità, ai propri iscritti, di creare e sperimentare direttamente su progetti reali, dedicandosi non solo alla parte teorica ma anche soffermandosi sugli aspetti pratici tramite esercitazioni su software di innovazione tecnologica digitale e macchine per la fabbricazione digitale, come le stampanti 3D, la ricamatrice digitale, le termonastratrici, il braccio robotico. I nuovi corsi di formazione, erogati nelle modalità full time e part time in orari pomeridiani e/o serali, prendono il via da oggi, lunedì 9 ottobre.



D-house laboratorio urbano è nato a Milano nel 2020 come hub innovativo dell’azienda abruzzese Dyloan Bond Factory, leader nell’innovazione tecnologica applicata alla produzione di semilavorati, accessori e capi finiti, a sua volta entrata nel 2022 nel Gruppo Pattern, il primo polo italiano di progettazione e produzione di lusso. D-house rappresenta il centro di ricerca e sviluppo del gruppo, ponendosi come punto di riferimento e motore della filiera responsabile, dove le tecnologie più all’avanguardia vengono applicate ai settori della moda, del design, dell’automotive, dell’arte. Oggi il laboratorio urbano conta tredici partner, in costante aumento, i quali rappresentano alcune delle aziende di tecnologie e materiali più innovative al mondo. Insieme vengono esplorate nuove possibilità creative e tecniche portando tecnologie e sperimentazioni a nuovi livelli.