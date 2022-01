Milano Fashion Week, Etro: quei bravi ragazzi tra libri e università

Moda, Milano Fashion Week: Etro, i look della sfilata alla Bocconi Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 1 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 2 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 3 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 4 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 5 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 6 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 7 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 8 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 9 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 10 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 11 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 12 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 13 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 14 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 15 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 16 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 17 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 18 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 19 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 20 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 21 di 22 Etro | Collezione autunno inverno 2022-2023 Showbit 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una collezione “semplificata, perché in questo momento è tutto già abbastanza complesso”. Sfilano all'università Bocconi di Milano, alcuni con un libro in mano, i ragazzi borghesi e un po' ribelli che Kean Etro immagina come protagonisti della collezione per il prossimo autunno inverno.