Made in Italy: Giorgio Armani e una sua invenzione che ha cambiato la moda

Ritratto di Giorgio Armani – Courtesy of Giorgio Armani



IL PRIMO CAPO 'A-GENDER' - “Per me la cosa più importante è continuare a valorizzare le donne creando abiti che le facciano sentire se stesse e a proprio agio, come ho sempre fatto", ha spiegato Giorgio Armani riferendosi al suo lavoro, in un passaggio di un'intervista esclusiva rilasciata a Vogue Italia. Deriva, infatti, da questa visione una delle sue intuizioni più rivoluzionarie e celebrate: la giacca destrutturata, arrivata negli anni Ottanta come conseguenza del suo approccio innovativo e attento al cambiamento della società. Realizzata in materiali più morbidi, senza tagli e rigide sagomature, per abbracciare e assecondare il corpo, senza costringerlo. Il primo capo ‘a-gender’, né esclusivamente maschile né solamente femminile, che da sempre veicola un messaggio importante: quello dell’inclusività.