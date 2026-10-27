UN OUTFIT SIMBOLICO

Lamine Yamal con un fiore rosa ha riscritto lo stile maschile

Il 19enne fuoriclasse spagnolo, per la serata dedicata al premio più prestigioso del calcio, ha scelto un outfit dal significato fortemente simbolico

27 Ott 2026 - 09:36
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Il look di Lamine Yamal per la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026 (copyright: Chanel) © Ufficio stampa

Il look di Lamine Yamal per la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026 (copyright: Chanel) © Ufficio stampa

Lamine Yamal non ha ricevuto il Pallone d'Oro 2026 ma il suo stile lo ha reso protagonista della serata dedicata al premio più prestigioso del mondo del calcio. Per questa 70esima edizione che si è tenuta a Londra, presso il London Palladium Theatre, il 19enne fuoriclasse spagnolo - che si è portato comunque a casa il trofeo Kopa, dedicato al talento maschile mondiale under 21 dell'anno - ha scelto un outfit dal significato fortemente simbolico

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Il look vincente di Lamine Yamal al Pallone d'Oro

 L'attaccante del Barcellona ha indossato un abito nero composto da giacca monopetto con ampi revers in raso e un bottone gioiello dorato. A catalizzare l'attenzione è la grande boutonnière rosa a forma di fiore, dettaglio che forse non tutti gli altri colleghi avrebbero osato. Simbolo di una mascolinità nuova, moderna e istintiva. Una creazione della collezione Chanel Cruise 2027 che porta la firma del direttore creativo Matthieu Blazy: un look maschile di una maison che disegna in chiave femminile. 

© Ufficio stampa

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Il look di Lamine Yamal per la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2026 (copyright: Chanel)

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