Lamine Yamal con un fiore rosa ha riscritto lo stile maschile

Lamine Yamal non ha ricevuto il Pallone d'Oro 2026 ma il suo stile lo ha reso protagonista della serata dedicata al premio più prestigioso del mondo del calcio. Per questa 70esima edizione che si è tenuta a Londra, presso il London Palladium Theatre, il 19enne fuoriclasse spagnolo - che si è portato comunque a casa il trofeo Kopa, dedicato al talento maschile mondiale under 21 dell'anno - ha scelto un outfit dal significato fortemente simbolico.