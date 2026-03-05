Gisele Bündchen, i segreti di bellezza di una (ex) modella sempre al top

© Afp | Gisele Bündchen dal Duemila a oggi: la super top diventata icona di bellezza globale
Mamma felice, attivista ambientale, promotrice di uno stile di vita sano e ora anche icona beauty globale
A scoprire Gisele Bündchen è stato un manager di un'agenzia di modelle tra le più importanti del mondo che la notò - quando aveva solo 14 anni - in un fast food di San Paolo. Da lì, l'ascesa nel mondo della moda, che la portò ad essere tra le top più richieste e pagate al mondo (secondo Forbes, ha dominato la classifica per 15 anni consecutivi, arrivando a guadagnare fino a 47 milioni di dollari in un solo anno). Simbolo di una bellezza naturale, autentica e perfetta, risale al 2016 la sua ultima sfilata durante un evento pubblico, in occasione delle Olimpiadi in Brasile. Un addio che - ha rivelato - di non aver mai rimpianto.
Icona di moda e di bellezza autentica, oggi 45enne, ha recentemente dichiarato in un'intervista di essere all'apice della felicità, grazie anche al suo ruolo di mamma: due adolescenti, Benjamin e Vivian, avuti dall’ex marito, il giocatore di football americano Tom Brady, e un bimbo di un anno, avuto da Joaquim Valente, istruttore di jiu-jitsu sposato in gran segreto in Florida nel dicembre scorso. Ma non solo. Gisele Bündchen - che ha da poco ottenuto la certificazione come istruttrice di pilates - è anche attivista ambientale, autrice best-seller e wellness advocate, ovvero promotrice di uno stile di vita sano e di una bellezza accessibile e sostenibile. Ragioni che l'hanno portata ad essere scelta anche per un ruolo finora inedito, all'insegna di una sinergia autentica e di valori condivisi.
Gisele Bündchen, global brand ambassador di Garnier e volto globale dell’haircare del marchio (courtesy of Garnier)
Gisele Bündchen è global brand ambassador di Garnier, la prima nei 120 anni di storia del brand: "Gisele è la compagna ideale per la nostra visione - ha spiegato Marc Baland, global brand president di Garnier - e con lei condividiamo la stessa convinzione che non si debba mai scendere a compromessi tra apparire al meglio, sentirsi bene e fare del bene al Pianeta". Dalla visione comune nel potere della natura e della scienza per una bellezza efficace senza compromessi e senza sforzo, a un approccio olistico e autentico, accessibile a tutti, che la ex super top promuove come sua filosofia personale. Un'idea di bellezza consapevole, attenta al Pianeta e che va oltre l'aspetto esteriore, diventando parte essenziale di uno stile di vita. Una partnership che alla stessa Bündchen è sembrata perciò "naturale": "Ho sempre creduto che apparire al meglio sia il riflesso di come ci si sente", ha rivelato.