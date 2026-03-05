Gisele Bündchen, i segreti di bellezza di una (ex) modella sempre al top

Gisele Bündchen è global brand ambassador di Garnier, la prima nei 120 anni di storia del brand: "Gisele è la compagna ideale per la nostra visione - ha spiegato Marc Baland, global brand president di Garnier - e con lei condividiamo la stessa convinzione che non si debba mai scendere a compromessi tra apparire al meglio, sentirsi bene e fare del bene al Pianeta". Dalla visione comune nel potere della natura e della scienza per una bellezza efficace senza compromessi e senza sforzo, a un approccio olistico e autentico, accessibile a tutti, che la ex super top promuove come sua filosofia personale. Un'idea di bellezza consapevole, attenta al Pianeta e che va oltre l'aspetto esteriore, diventando parte essenziale di uno stile di vita. Una partnership che alla stessa Bündchen è sembrata perciò "naturale": "Ho sempre creduto che apparire al meglio sia il riflesso di come ci si sente", ha rivelato.